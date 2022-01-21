Главную новогоднюю елку России отправили на переработку

Москва, 21 января. Елку, которая украшала соборную площадь в Москве, вывезли с территории Кремля. Главную новогоднюю ель отправили на переработку.

Как рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова, потребовалось два дня, чтобы снять с дерева все игрушки и гирлянды. Большая часть украшений направлена на склад, но некоторые пришлось утилизировать. При этом сама елка была распилена на несколько частей.

«Планируется, что из древесины, как обычно в последние годы, будут изготовлены памятные сувениры», — отметила Крылова ТАСС.

В Калининском районе Петербурга завершилась традиционная акция по сбору и переработке елей, стартовавшая в начале января. Всего переработали более 50 кубометров щепы для животных, передает газета «Петербургский дневник»

Также чемпионат по метанию новогодних елок на Дону решил провести региональный оператор ГК «Чистый город». Метать можно будет только те деревья, которые ростовчане приготовят для утилизации после новогодних каникул.