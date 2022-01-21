Полковник полиции подстрелил собственную жену в Подмосковье

Москва, 21 января. Полицейский выстрелил в голову своей жене из травматического пистолета. Женщина тоже работает в правоохранительных органах и имеет звание лейтенанта полиции.

Сейчас пострадавшая находится в больнице с тяжелой травмой головы, за ее жизнь борются медики. Согласно информации телеканала РЕН ТВ, преступление совершил начальник УИСК ГУОООП МВД России. Супруга мужчины работает в том же управлении охраны общественного порядка.

Следственный комитет и МВД России пока не комментировали эту информацию. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Инцидент с применением травматического пистолета ранее произошел в Новосибирской области. Двое пятиклассников принесли на школьные уроки оружие и подстрелили сверстника.