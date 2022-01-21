Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 08:52
08:47
Происшествия
Спасатели всю ночь тушили пожар на площади 800 «квадратов» в Ленобласти
08:29
Политика
Володин анонсировал консультации фракций Госдумы по признанию независимости ЛДНР
08:29
Происшествия
Полковник полиции подстрелил собственную жену в Подмосковье
08:22
Политика
Военкор Стешин: Украина в НАТО является «красной чертой» для США
08:04
Армия
Группа бойцов элитного военного подразделения Великобритании прибыла на Украину
08:02
Общество
Искрометная шутка Норкина про Вовочку повалила на пол гостей «Места встречи»
08:01
Политика
Политолог Безпалько спрогнозировал итоги поездки Зеленского в Польшу
08:00
Политика
Немецкий политолог Рар назвал блефом обещания Запада принять Украину в НАТО
08:00
Происшествия
Пожилая жительница Новосибирска погибла при пожаре в садовом домике
08:00
Общество
Американский журналист Агорист: Тюрьма в Гуантанамо — черное пятно на репутации США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Полковник полиции подстрелил собственную жену в Подмосковье

  /   Обновлено: 21 января 2022 08:43
Происшествия
Полковник полиции подстрелил собственную жену в Подмосковье
pixabay.com

Москва, 21 января. Полицейский выстрелил в голову своей жене из травматического пистолета. Женщина тоже работает в правоохранительных органах и имеет звание лейтенанта полиции.

Сейчас пострадавшая находится в больнице с тяжелой травмой головы, за ее жизнь борются медики. Согласно информации телеканала РЕН ТВ, преступление совершил начальник УИСК ГУОООП МВД России. Супруга мужчины работает в том же управлении охраны общественного порядка.

Следственный комитет и МВД России пока не комментировали эту информацию. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Инцидент с применением травматического пистолета ранее произошел в Новосибирской области. Двое пятиклассников принесли на школьные уроки оружие и подстрелили сверстника.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Полковник полиции подстрелил собственную жену в Подмосковье
подмосковье полицейский пистолет
Комментировать