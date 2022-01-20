Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 17:38
17:37
Происшествия
Житель Севастополя расчленил свою мать на части и вынес тело из дома в пакетах
17:34
Общество
Минздрав России сообщил, что все данные по «Спутнику V» переданы в ВОЗ
17:34
Происшествия
Бюджет Магнитогорска опустел на 10 млн рублей из-за земельной аферы
17:32
Политика
Эдгард Запашный о ракетах НАТО у границ РФ: «Их подлетное время — всего несколько минут»
17:32
Общество
Первые серии мультфильма «Спорт Тоша» вышли на YouTube
17:26
Весь мир
Блогер «Пиночет печет печенье» представляет дайджест криминального мира Латинской Америки
17:22
Шоу-бизнес
Данила Козловский заявил, что чувствует вину перед живущей в США дочерью
17:21
Политика
Госсекретарь США Блинкен поддержал усилия по возобновлению «нормандского формата»
17:20
Политика
Политолог Ищенко раскрыл, каким образом США планируют вернуть Германию под контроль
17:17
Происшествия
Массовая авария с 22 легковушками и 14 грузовиками произошла в Чехии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Циклон «Ида» принесет в Москву новый мощный снегопад в ближайшие двое суток

Общество
Циклон «Ида» принесет в Москву новый мощный снегопад в ближайшие двое суток
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 20 января. Москвичей предупредили о новом мощном снегопаде, который принесет циклон «Ида» 21 и 22 января.

До конца недели в столичном регионе выпадет около трети месячной нормы осадков, сообщили синоптики центра «Фобос». Североатлантический циклон принесет до 15 сантиметров снега в ближайшие два дня.

На данный момент высота снежного покрова составляет 37 сантиметров, по данным метеостанции ВДНХ, к воскресенью сугробы в некоторых районах могут вырасти до полуметра.

Вторая половина зимы в России может характеризоваться чередованием теплых и холодных аномалий, как это было в декабре и в начале января. Затоки теплого воздуха из азиатской части страны будут сменяться затоками холодного воздуха из арктических широт, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Циклон «Ида» принесет в Москву новый мощный снегопад в ближайшие двое суток
погода снегопад метель
Комментировать