Циклон «Ида» принесет в Москву новый мощный снегопад в ближайшие двое суток

Москва, 20 января. Москвичей предупредили о новом мощном снегопаде, который принесет циклон «Ида» 21 и 22 января.

До конца недели в столичном регионе выпадет около трети месячной нормы осадков, сообщили синоптики центра «Фобос». Североатлантический циклон принесет до 15 сантиметров снега в ближайшие два дня.

На данный момент высота снежного покрова составляет 37 сантиметров, по данным метеостанции ВДНХ, к воскресенью сугробы в некоторых районах могут вырасти до полуметра.

Вторая половина зимы в России может характеризоваться чередованием теплых и холодных аномалий, как это было в декабре и в начале января. Затоки теплого воздуха из азиатской части страны будут сменяться затоками холодного воздуха из арктических широт, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.