Прощание с Иваном Рудаковым проходит в Москве

Москва, 20 января. Родные и близкие, друзья и коллеги пришли проводить актера Ивана Рудакова в последний путь. Траурная церемония проходит в Храме Воскресения Словущего в Даниловской слободе.

Проститься с актером, в частности, пришли Александр Обласов и Ирина Пегова. После гражданской панихиды гроб с телом звезды сериала «Кухня» доставят на Троекуровское кладбище. Там пройдет церемония погребения.

Иван Рудаков незадолго до смерти был госпитализирован в тяжелом состоянии. Родные просили молиться за его здоровье и надеялись, что он выкарабкается. Однако чуда не случилось. Родители Рудакова рассказывали, что проблемы с легкими и сердцем появились после перенесенного летом прошлого года коронавируса.

Ивана Рудакова не стало 16 января. Ему было 43 года. Поклонники артиста выразили соболезнования родным и близким в связи с его кончиной.