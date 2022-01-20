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Собянин отчитался Путину в готовности Москвы к проведению выставки «Экспо-2030»

Общество
Собянин отчитался Путину в готовности Москвы к проведению выставки «Экспо-2030»
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 20 января. Инфраструктура Москвы полностью готова к тому, чтобы провести международную выставку «Экспо-2030», заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Президент РФ Владимир Путин 20 января проводит встречу с мэром Москвы. В ходе беседы стороны обсуждают развитие столицы, а также вопросы, связанные с коронавирусом.

Собянин показал российскому лидеру место, где может пройти выставка «Экспо-2030». Градоначальник также добавил, что инфраструктура Москвы полностью готова для этого мероприятия. В случае, если город выиграет в конкурсе на право проводить выставку, она пройдет недалеко от аэропорта Внуково.

Летом 2021 года Россия подала заявку на проведение Всемирной универсальной выставки «Экспо-2030» в Москве. Презентация состоялась на заседании Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.

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собянин экспо мэр москвы
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