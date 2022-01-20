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Театр имени Ермоловой могут закрыть на 90 суток из-за нарушения масочного режима

  /   Обновлено: 20 января 2022 12:57
Общество
Театр имени Ермоловой могут закрыть на 90 суток из-за нарушения масочного режима
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 20 января. Столичный Театр имени Ермоловой привлекут к ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима ЧС. Дело уже поступило в суд, сообщил источник ФАН.

Театру, художественным руководителем которого является Олег Меньшиков, грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток. Речь идет о нарушениях масочного режима и несоблюдении дистанции в учреждении культуры.

Драматический театр был образован в Москве в 1925 году как передвижной. С 1946 года он находится в здании бывшего пассажа Постниковых. В репертуар театра имени Ермолаевой входят спектакли по классическим произведениям, а также постановки экспериментальных жанров.

Ранее сообщалось об увольнении десятка актеров худруком Меньшиковым. До этого творческий руководитель театра оставил без работы около двадцати артистов.

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