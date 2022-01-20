Столичные застройщики в 2021 году начали возведение 74 апартаментных комплексов

Москва, 20 января. Строительство 74 апартаментных комплексов было начато в Москве в 2021 году. Спрос на такую недвижимость в столице держится примерно на одном уровне: в 2020 году начали строить 76 комплексов, в 2019-м — 72, в 2018-м — 98, сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков агентства «Метриум».

По итогам прошлого года апартаменты имелись в 42% проектов. Среди них было жилье для покупателей с разным уровнем дохода: апартаменты эконом- и комфорт-класса, бизнес- и премиум-класса, а также элитные.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка уверена, что в 2022 году девелоперская активность будет ниже, чем в предыдущие годы. Это связано с неопределенностью на рынке недвижимости, подорожанием строительства и ростом ставок по ипотеке. Все это может привести к тому, что некоторые застройщики отложат реализацию своих проектов на какое-то время.

Стоимость жилья в Москве в 2021 году выросла на 30–35%. Эксперты надеются, что в дальнейшем рынок стабилизируется.

Тем временем в России упала доходность однокомнатной квартиры от сдачи в аренду упала (с 6,49% до 6,15%). Стоимость таких объектов в среднем увеличилась более чем на 26%, а ставка аренды выросла лишь чуть более чем на 20%, пишет INFOX.