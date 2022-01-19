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Авария с участием машины скорой помощи произошла в Новой Москве

  /   Обновлено: 19 января 2022 23:41
Происшествия
Авария с участием машины скорой помощи произошла в Новой Москве
 /  Невские Новости

Москва, 19 января. Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Новой Москве. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в столичных экстренных службах.

ДТП произошло на Варшавском шоссе при съезде в населенный пункт Кленово. Среди пострадавших оказался один пациент и двое медицинских работников.

«В скорой пострадали три человека, в том числе женщина-пациентка», — отметил источник.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля пытался повернуть на разрешающий знак светофора. В этот момент во встречном направлении двигалась скорая с включенными спецсигналами. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Этим вечером в Татарстане рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Новошешминском районе, в результате чего погиб один человек. В распоряжении редакции Федерального агентства новостей оказались кадры с места происшествия.

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авария скорая помощь новая москва
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