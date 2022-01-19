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Журналиста Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
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Журналиста Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Общество
Журналиста Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Global Look Press  /  Igor Primak/Russian Look

Москва, 19 января. Известного российского журналиста и телеведущего Михаила Зеленского, который скончался во время отдыха в Доминикане, похоронили на столичном кладбище.

Причиной смерти 46-летнего сотрудника ВГТРК стал сердечный приступ. Вместе с Зеленским находилась его супруга, однако журналисту не смогли вовремя оказать медицинскую помощь. Он скончался перед входом в медпункт.

Зеленский работал ведущим ВГТРК и на канале ТВ-Центр. Он готовил авторские программы для телеканала «Россия — Культура». У журналиста осталось двое дочерей от первого брака и вдова Мила Рубинчик, однако он не оставил им богатого наследства.

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