Платеж за смену вида использования земли вырастет для московских девелоперов

Москва, 19 января. Власти Москвы скорректировали расчет платежа для девелоперов за смену вида использования земельных участков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановлении мэрии.

Теперь для столичных девелоперов увеличатся платежи при изменении назначения площадок с промышленного или административно-делового на жилое. Рост расходов компаний на эту процедуру способен составить 50-70%, опасаются участники рынка.

В постановлении мэрии не уточняются конкретные суммы платежей. Вместо них там представлена формула с набором коэффициентов, включая кадастровую стоимость участка, будущие объемы строительства на данной площадке и затраты на него, отмечает издание.

Доля граждан России, которые при покупке квартиры в новостройке предпочли бы сделку с использованием счетов эскроу, возросла до 58%. Соответствующие данные приводятся в исследовании специалистов ДОМ.РФ.