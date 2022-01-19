Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 15:26
15:25
Происшествия
Суд Киева оставил на свободе экс-президента Украины Порошенко
15:24
Происшествия
Фонарь рухнул на женщину в Симферополе, разбив ей голову
15:24
Общество
Право на бесплатный проезд в Москве получили оба родителя многодетной семьи
15:24
Общество
Марафоны желаний, курсы и коучинги: как не попасть на уловки «продавцов воздуха» из Instagram
15:22
Армия
Военный аналитик Бартош: ВМФ РФ готов потопить любой корабль НАТО в случае опасности
15:19
Происшествия
Главврача больницы «Матросской тишины» задержали по подозрению в получении взятки
15:18
Политика
«Пусть деньги вернут»: Соловьев напомнил о покупке Россией Киева и Прибалтики
15:18
Происшествия
Неизвестные подбросили пакет с младенцем на крыльцо частного дома в Мордовии
15:15
Политика
Рябков не считает продуктивным участие нескольких стран в диалоге по безопасности
15:13
Общество
Журналиста Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Платеж за смену вида использования земли вырастет для московских девелоперов

Экономика
Платеж за смену вида использования земли вырастет для московских девелоперов
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 19 января. Власти Москвы скорректировали расчет платежа для девелоперов за смену вида использования земельных участков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановлении мэрии.

Теперь для столичных девелоперов увеличатся платежи при изменении назначения площадок с промышленного или административно-делового на жилое. Рост расходов компаний на эту процедуру способен составить 50-70%, опасаются участники рынка.

В постановлении мэрии не уточняются конкретные суммы платежей. Вместо них там представлена формула с набором коэффициентов, включая кадастровую стоимость участка, будущие объемы строительства на данной площадке и затраты на него, отмечает издание.

Доля граждан России, которые при покупке квартиры в новостройке предпочли бы сделку с использованием счетов эскроу, возросла до 58%. Соответствующие данные приводятся в исследовании специалистов ДОМ.РФ.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Платеж за смену вида использования земли вырастет для московских девелоперов
москва недвижимость земельный участок девелоперы
Комментировать