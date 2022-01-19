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Церемония прощания с Михаилом Зеленским началась в Москве

Общество
Церемония прощания с Михаилом Зеленским началась в Москве
Global Look Press  /  Igor Primak/Russian Look

Москва, 19 января. Родные и близкие пришли проводить журналиста Михаила Зеленского в последний путь. Траурная церемония проходит в ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве 19 января.

Внезапная смерть 46-летнего ведущего стала настоящим шоком не только для родных и коллег, но и для его поклонников. Тяжело переживают утрату мать журналиста и его супруга. По словам очевидцев, родительнице стало плохо на церемонии прощания.

На траурном мероприятии выступили с речью заместитель генерального директора ВГТРК — главный редактор телеканала «Россия-Культура» Сергей Шумаков, продюсеры Александр Митрошенков и Николай Сергеев, пишет ТАСС. Каждый из них отметил профессионализм Зеленского и подчеркнул, что он был светлым человеком.

Михаила Зеленского не стало 11 января. Он скончался в Доминиканской Республике, где отдыхал вместе с женой. Журналист умер в результате сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

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