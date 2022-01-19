Аналитики ЦИАН сообщили о динамике цен на новостройки в Москве и МО

Москва, 19 января. Новостройки столичного региона подорожали за два года на 80%, подсчитали эксперты сервиса «ЦИАН.Аналитика».

Средний ценник на «квадрат» жилья в новостройках российской столицы и Подмосковья за 2021 год повысился на 27,9%. Если рассматривать статистику за пару лет, то подорожание достигает 80%.

Отмечается, что в январе текущего года квадратный метр в новом жилье Москвы и Московской области уже вырос в цене до 244,3 тыс. рублей. Средняя стоимость кв. м в рассматриваемом сегменте за 2018 год увеличилась только на 2,6%. В 2019 году фиксировался рост уже около 12,4%. В позапрошлом году он составил 25,2%.

Эксперты отдельно указывают, что на территории Троицкого и Новомосковского административных округов цена новой недвижимости поднялась на 21%. В Подмосковье новостройки подорожали на 29,4%.

Местные застройщики смогли заработать на рынке за прошедший год порядка 1,86 трлн рублей, что на 42% больше, чем им удалось получить за аналогичный период 2020 года. Как считает исполнительный директор «1Капиталь» Дмитрий Соломников, рост цен в жилищной сфере едва ли удастся остановить.