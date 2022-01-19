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Центр погоды «Фобос» предрек москвичам облачную погоду без осадков

Общество
Центр погоды «Фобос» предрек москвичам облачную погоду без осадков
pixabay.com

Москва, 19 января. Облачная погода без существенных осадков придет в Москву 19 января. Температура воздуха при этом составит около восьми градусов ниже нуля, сообщила ведущий сотрудник центра «Фобос» Елена Волосюк.

Резкие колебания температуры не ожидаются, отметила синоптик. Все значения укладываются в рамки средних многолетних показателей. Ожидается небольшой ветер — от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба. Об этом передает РИА Новости.

«Большую часть дня у нас будет преобладать облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. В течение дня температура поднимется до минус 6 – минус 8 градусов, по области минус 5-10», — сообщила Волосюк.

Двумя днями ранее в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности. Связано данное решение с неблагоприятными условиями, в частности, с гололедицей.

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