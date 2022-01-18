Актер из «Курьера» Дунаевский госпитализирован после падения в центре Москвы

Москва, 18 января. Актер Федор Дунаевский, известный по главной роли в фильме «Курьер», госпитализирован после падения в Москве.

Дунаевский упал, когда выходил из такси. 52-летний актер ударился головой, в результате чего получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Помощь артисту оказывают медики.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что Дунаевский был в состоянии алкогольного опьянения. Он потерял равновесие и упал. Врачи диагностировали у него ссадины и закрытую черепно-мозговую травму.

Федор Дунаевский получил известность после главной роли в фильме Карена Шахназарова «Курьер». Представители артиста информацию о его госпитализации пока не прокомментировали

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник и вторник ожидается усиление ветра, снег, метель и гололедица. Об этом информирует издание «Взгляд».

Накануне стало известно, что народная артистка Татьяна Малягина сломала плечо после падения на скользком тротуаре в Петербурге. Актриса подтвердила ФАН, что получила перелом.