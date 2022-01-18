Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 22:34
22:32
Весь мир
Гвинея и Мали обсудили укрепление сотрудничества
22:28
Весь мир
Малийская церковь призвала лидеров ЭКОВАС отказаться от неправомерных санкций против республики
22:23
Политика
Вступление Украины в НАТО назвали «нереальным путем»
22:17
Весь мир
Глава МИД ЦАР обвинила французское издание RFI в распространении ложной информации
22:13
Весь мир
Историческая встреча: чего ждут иранцы от первого визита Эбрахима Раиси в Россию
22:04
Происшествия
Актер из «Курьера» Дунаевский госпитализирован после падения в центре Москвы
22:01
Политика
Financial Times: Россия лучше Европы готова к последствиям возможных санкций Запада
21:52
Весь мир
Власти ЦАР расширят сотрудничество с дружественными странами в 2022 году
21:47
Весь мир
Франция получила запрос Мали о пересмотре двусторонних оборонных соглашений
21:37
Политика
Пентагон: США не планируют наращивать на Украине военное присутствие
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Актер из «Курьера» Дунаевский госпитализирован после падения в центре Москвы

Происшествия
Актер из «Курьера» Дунаевский госпитализирован после падения в центре Москвы
wikipedia.org  /  Irdun / CC BY-SA 4.0

Москва, 18 января. Актер Федор Дунаевский, известный по главной роли в фильме «Курьер», госпитализирован после падения в Москве.

Дунаевский упал, когда выходил из такси. 52-летний актер ударился головой, в результате чего получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Помощь артисту оказывают медики.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что Дунаевский был в состоянии алкогольного опьянения. Он потерял равновесие и упал. Врачи диагностировали у него ссадины и закрытую черепно-мозговую травму.

Федор Дунаевский получил известность после главной роли в фильме Карена Шахназарова «Курьер». Представители артиста информацию о его госпитализации пока не прокомментировали

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник и вторник ожидается усиление ветра, снег, метель и гололедица. Об этом информирует издание «Взгляд».

Накануне стало известно, что народная артистка Татьяна Малягина сломала плечо после падения на скользком тротуаре в Петербурге. Актриса подтвердила ФАН, что получила перелом.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Актер из «Курьера» Дунаевский госпитализирован после падения в центре Москвы
москва курьер федор дунаевский
Комментировать