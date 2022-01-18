Московский ЗАГС предупредил о мошенниках, которые продают «красивые» даты свадеб

Москва, 18 января. Желающих пожениться москвичей предупредили о мошенниках, которые начали продавать «красивые» даты регистрации брака.

Отмечается, что на торговых интернет-площадках начали появляться объявления о продаже дат брачной регистрации. Это связано с большим спросом на февральские «красивые» даты. Однако день регистрации нельзя забронировать для других заявителей, передает пресс-служба Управления ЗАГС.

«Посетить отдел ЗАГС и поменять заявителей в заявлении по российскому законодательству не представляется возможным. В случае отказа от регистрации брака занятый слот не освобождается, он остается закрепленным за парой, подавшей заявление, до назначенной даты регистрации брака», — цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, столичное управление ЗАГС назвало самую популярную дату свадьбы в Москве в 2021 году. Это 21 августа — в этот день поженились более 1100 пар. Всего в «красивые» даты в столице прошло около 20% свадеб.