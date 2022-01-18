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Аналитики оценили темпы строительства жилья в Москве

  /   Обновлено: 18 января 2022 14:50
Экономика
Аналитики оценили темпы строительства жилья в Москве
Невские Новости

Москва, 18 января. Столичные девелоперы в целом сохранили темпы строительства в прошлом году к наблюдаемым в 2020 году. Соответствующей информацией поделились специалисты «Метриум».

Застройщики российской столицы начали строить в предыдущем году 74 жилых и апартаментных комплекса. При этом в 2020 году ими было начато 76 комплексов.

Большая часть проектов — массовые жилищные объекты. В 2021 году девелоперы приступили к возведению 32 зон уровней «комфорт» и «эконом», что составило 43% от всех новых строек. В позапрошлом году в Москве было запущено строительство 29 зон. В 2019 соответствующее число составило 18, а в 2018 году оно равнялось 27 комплексам.

«Важно отметить, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, активность девелоперов премиального жилья в Москве сохраняется на высоком уровне. Это свидетельствует о большом инвестиционном потенциале сегмента, связанном с устойчивым спросом на новостройки премиального класса», — заявил гендиректор Optima Development Давид Худоян.

Как отмечает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка, застройщикам Москвы удалось придерживаться высокого уровня активности. Новинки в бизнес-сегменте составили в 2021 году 35%. Доля люксовой недвижимости достигла 16%. Президент России Владимир Путин перед Новым годом подчеркнул, что страна за последний год продемонстрировала рекордный рост в строительном секторе, так как было построено порядка 90 млн квадратных метров жилья.

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