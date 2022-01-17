Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы

Москва, 17 января. Желтый уровень опасности начал действовать в Москве и Московской области из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, гололедицы.

Соответствующее предупреждение о непогоде выпустил Гидрометцентр России. Прогностическая карта опубликована на официальном сайте учреждения.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что желтый уровень опасности будет действовать до 11:00 вторника, 18 января. Кроме того, в российской столице также действует предупреждение о сильном ветре с порывами до 15-17 метров в секунду.

Жители Москвы утром 13 января смогли наблюдать необычное и редкое природное явление — алмазную пыль в воздухе. Это мельчайшие кристаллы льда, которые сверкают подобно маленьким бриллиантам.