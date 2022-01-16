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Поезда на синей ветке метро Москвы движутся с опозданием из-за человека на путях

Происшествия
Поезда на синей ветке метро Москвы движутся с опозданием из-за человека на путях
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 16 января. Пассажир московской подземки упал на железнодорожные пути, из-за чего увеличены интервалы движения поездов. Инцидент произошел на западе синей ветке метро.

Движение поездов временно затруднено на западном участке Арбатско-Покровской линии. Соответствующее предупреждение опубликовано в Telegram-канале московского дептранса.

«На западном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — уточнили в ведомстве.

Согласно информации РИА Новости, машинист поезда прибегнул к экстренному торможению, когда отъезжал от станции «Мякинино». Предварительно установлено, что человек на путях выжил.

Мужчина в Брюсселе ранее намеренно толкнул под поезд 55-летнюю пассажирку метро. Избежать трагедии удалось за счет молниеносной реакции машиниста.

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