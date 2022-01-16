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Более 700 тысяч москвичей стали волонтерами в 2021 году

  /   Обновлено: 16 января 2022 19:12
Общество
Более 700 тысяч москвичей стали волонтерами в 2021 году
freepik.com  /  freepik

Москва, 16 января. Основные итоги волонтерской деятельности на территории Москвы за 2021 год подвела председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

Движение «Мосволонтер» появилось в Москве около 7 лет назад и быстро стало популярным. Уже к концу 2021 году в российской столице насчитывалось более 700 тыс. человек, которые хотя бы раз принимали участие в волонтерских проектах.

«Средний возраст добровольца, по данным нашего соцопроса, проведенного в прошлом году, составляет 29 лет. Подавляющее большинство представителей сообщества — женщины (78,7%), — сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для волонтеров в российской столице, по словам Драгункиной, также проводится специальное обучение. Только в прошлом году его прошли более 51 тыс. москвичей. При этом книжки волонтеров получили почти 42 тыс. человек, добавила она.

Новороссийские волонтеры 10 января спасли жизнь собаке, у которой был выбит глаз и отсутствовала часть передней лапки. Местные жители собрали необходимую сумму для лечения бездомного пса.

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волонтерство хорошие новости россии драгункина
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