Синоптик Тишковец пообещал москвичам «не экстремальные» морозы на Крещение

Москва, 16 января. Прогноз погоды для Москвы на Крещение составил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он сообщил о понижении температуры до −12 градусов.

Крещенские морозы в Москве не будут экстремальными, воздух остынет до −10...−12 градусов, на юге и востоке региона столбики термометра опустятся до −7...−12 градусов. На севере и западе будет холоднее, термометры покажут до −17 градусов. Ветер подует северный со скоростью четыре-девять метров в секунду.

«На Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные. В ночное время в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится эхом уходящего циклона кое-где, преимущественно на юге, юго-востоке и востоке, еще отзовется скоротечный снег», — пояснил Тишковец РИА Новости.

Ночь с 12 на 13 января в Москве была самой морозной с начала года. При этом наиболее низкие значения зафиксировали в Волоколамске. Столбики термометров показали −23,9 градуса.