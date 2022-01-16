Балашиха вышла в лидеры по темпам роста стоимости жилья в Подмосковье

Балашиха, 16 января. Рост средней стоимости вторичного жилья в Подмосковье по итогам 2021 года составил 20,5%. При этом лидером по подорожанию квадратного метра в области стала Балашиха, свидетельствуют данные обзора департамента консалтинга и аналитики риелторской компании «Азбука Жилья», пишет РБК.

Согласно документу, средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке города выросла на 25,3%. По итогам первой декады января 2022 года она находится на уровне 148,4 тысячи рублей. Почти такие темпы — 25,2% — отмечены в Химках.

Несмотря на то, что Балашиха стала лидером по росту стоимости, она остается городом со сравнительно недорогой жилой недвижимостью. Так, минимальная стоимость квартир, представленных на его вторичном рынке, составляет 3,2 млн рублей. По более низкой цене (2,98 млн рублей) аналогичную недвижимость можно купить лишь в Видном. Также Балашиха может похвастать максимальным выбором вторичных квартир. Здесь представлены 2007 лотов общей площадью 11,9 тыс. квадратных метров.

Эксперты рынка недвижимости считают, что темпы роста стоимости вторичного жилья в 2022 году уменьшатся. А некоторым объектам грозит даже потеря ликвидности.