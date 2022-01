Всемирный день The Beatles отметят на ВДНХ

Москва, 16 января. Жителей Москвы пригласили принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню легендарной ливерпульской четверки The Beatles.

В Доме культуры ВДНХ битломанов ждет лекция об истории коллектива. На катке аниматоры в костюмах шестидесятых проведут танцевальные мастер-классы. Москвичей и гостей столицы обучат двигаться под рок-н-ролл, сообщает АГН «Москва».

Участников мероприятия ожидает большой концерт группы The BeatLove. Музыканты исполнят главные хиты The Beatles — Let it be, Come together, Yellow submarine. В рамках программы состоится театрально-музыкальное шоу, воссоздающее выступления британского коллектива в мельчайших подробностях — с винтажными инструментами и костюмами.

Ранее сообщалось, что в США покажут концерт The Beatles, который они отыграли на крыше своей штаб-квартиры Apple Corps в Сэвил-Роу. Запись выступления была включена в документальный фильм режиссера Питера Джексона.