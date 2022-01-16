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Спасатели спустили на землю застрявшего на дереве кота в московском Троицке

Общество
Спасатели спустили на землю застрявшего на дереве кота в московском Троицке
wikipedia.org  /  Nickolas Titkov / CC BY-SA 2.0

Москва, 16 января. Сотрудники МЧС спасли кота, который убежал от своего хозяина на дерево, а самостоятельно спуститься не смог.

Инцидент произошел в Троицке. Спасатели получили сообщение, что животному требуется помощь. Пушистый забрался на дерево, слезть не может, отчаянно кричит и рискует погибнуть от обезвоживания.

Сотрудники МЧС обнаружили питомца на высоте около 12-14 метров. Спецоперация проходила с помощью телескопического спасательного комплекта КТС и ловчей петли. Кота благополучно удалось снять с ветвей и передать хозяину. Мужчина поблагодарил специалистов, крепко держа питомца в руках, чтобы снова не убежал.

Специалисты в Кузбассе спасли от гибели лошадь, сообщал портал A42.RU. Животное провалилось в выгребную яму и не могло самостоятельно выбраться.

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