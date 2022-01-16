ФАН публикует кадры с места смертельного пожара в московском ресторане

Москва, 16 января. Москвичка стала жертвой пожара в ресторане, находящемся в центре города. Корреспондент ФАН с места событий публикует кадры крупного возгорания, при котором также пострадал один человек.

Заведение располагалось на Шелепихинской набережной. Пожар вспыхнул на территории 50 «квадратов» в здании, пристроенном к жилому дому. На опубликованных кадрах видно, что на месте пожара продолжают работать силы МЧС. Возгорание удалось ликвидировать.

«В одном из помещений найдена погибшая», – проинформировали в экстренных службах города.

Пострадавшему удалось самостоятельно покинуть здание, когда в ресторане вспыхнул пожар. Подоспевшие на место ЧП медики оперативно доставили человека в больницу, сейчас ему оказывают помощь.