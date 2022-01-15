Москва рассчитывает ввести в эксплуатацию 4,4 млн квадратных метров жилья в 2022 году

Москва, 15 января. Планируемый объем ввода в эксплуатацию квадратных метров жилья в 2022 году составляет 4,4 млн. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь недвижимости, которая будет возведена в Москве до конца года, составляет 8,5 млн квадратных метров. Сейчас мэрия проводит работу по актуализации плана-графика внебюджетных объектов, планируемых к вводу в 2022 году.

«О повторении рекорда прошлого года говорить пока рано, но комплексное освоение территорий Новой Москвы, развитие бывших промзон, которые занимают пятую часть города в пределах МКАД, и программа реновации способствуют тому, чтобы план был вновь перевыполнен», — добавил чиновник.

Московские девелоперы в 2021 году получили рекордную выручку. Годовой рост столичного рынка первичной недвижимости составил 38%.