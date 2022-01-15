Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 21:32
21:27
Весь мир
Президент Туадера обсудил с епископами ЦАР проблемы жителей республики
21:25
Общество
Возвращение блудного внука: почему Елизавета II может простить принца Гарри и Меган Маркл
21:24
Весь мир
Миротворцам ООН напомнили об ответственности за сексуальное насилие над жителями ЦАР
21:22
Общество
«Надо ж так загадить город!»: Шнуров выпустил клип о плохой уборке снега в Петербурге
21:21
Весь мир
Общественники ЦАР потребовали от Совбеза ООН немедленной отмены оружейного эмбарго
21:10
Общество
Астропсихолог Булгакова назвала благоприятные для заключения брака дни 2022 года
21:07
Весь мир
Президент ЦАР вновь призвал боевиков сложить оружие и добровольно сдаться властям
21:06
Весь мир
Нетаньяху готовится к сделке с прокуратурой Израиля по обвинениям в коррупции
21:05
Армия
Зенитчики ЗВО в Ленобласти выполнили электронные пуски ракет из С-400
21:03
Армия
Слуцкий заявил о нежелании России вести с США имитацию переговоров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Москва рассчитывает ввести в эксплуатацию 4,4 млн квадратных метров жилья в 2022 году

Экономика
Москва рассчитывает ввести в эксплуатацию 4,4 млн квадратных метров жилья в 2022 году
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 15 января. Планируемый объем ввода в эксплуатацию квадратных метров жилья в 2022 году составляет 4,4 млн. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь недвижимости, которая будет возведена в Москве до конца года, составляет 8,5 млн квадратных метров. Сейчас мэрия проводит работу по актуализации плана-графика внебюджетных объектов, планируемых к вводу в 2022 году.

«О повторении рекорда прошлого года говорить пока рано, но комплексное освоение территорий Новой Москвы, развитие бывших промзон, которые занимают пятую часть города в пределах МКАД, и программа реновации способствуют тому, чтобы план был вновь перевыполнен», — добавил чиновник.

Московские девелоперы в 2021 году получили рекордную выручку. Годовой рост столичного рынка первичной недвижимости составил 38%.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Москва рассчитывает ввести в эксплуатацию 4,4 млн квадратных метров жилья в 2022 году
москва жилье строительство недвижимость
Комментировать