Краснокнижных уток-мандаринок заметили в парке «Останкино» в Москве

Москва, 15 января. Уток-мандаринок заметили на Яузе в природно-историческом парке «Останкино» в Москве. Эти птицы занесены в Красную книгу с третьей категорией редкости.

По всему миру насчитывается около 25 тыс. пар редких уток, из них 15 тыс. живут на территории России. Преимущественно они обитают в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях. Для европейской территории страны этот вид нетипичен.

«Мандаринки уже прилетали в Москву: летом прошлого года их видели, в том числе, в парке "Кузьминки"», — говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Утки-мандаринки в два раза меньше обычной кряквы. Название птицы пошло от ассоциации с яркими нарядами китайских вельмож — мандаринов.

Фотоловушка в самом центре охраняемого Хинганского заповедника в Амурской области запечатлела, как птенцы утки-мандаринки спасают изюбра от нападения слепней. На кадрах видеозаписи утята собирают с пасущегося изюбра кровососущих насекомых.