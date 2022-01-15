Москвичи в 2021 году продали в 2 раза больше унаследованных квартир

Москва, 15 января. Москвичи в 2021 году стали продавать гораздо больше квартир, полученных в наследство. Число сделок с такими активами выросло в 2 раза, сообщает ТАСС.

Почти 60% столичных квартир, полученных в наследство, были выставлены на продажу. Оставшиеся 40% новые собственники предпочитали сдавать в аренду. Начиная с 1990-х годов, доля наследных квартир, выставляемых на продажу, держалась на отметке 10%. В 2021 году их количество удвоилось.

Стоимость квадратного метра в Москве в течение минувшего года выросла на 12% и достигла 279,5%.

«На сегодняшний день потенциал для дальнейшего роста цен исчерпан, и в лучшем случае для продавцов средняя стоимость останется на уровне, достигнутом в 2021 году», — отметил представитель компании Сергей Шлома.

Осенью 2021 года спрос на покупку жилья упал по сравнению с весной и летом, когда он был на необычно высоком уровне. Эксперт считает, что количество сделок на вторичном рынке Москвы в 2022 году может уменьшиться на 20%.

Покупка квартиры, унаследованной менее 3 лет назад, чревата определенными рисками, подчеркнула юрист Елена Бабушкина. Могут появиться новые претенденты на наследство, ведь срок исковой давности по наследственным делам в РФ — 3 года.

В Москве вырос спрос на квартиры-студии в 2021 году. За год их было продано на 24% больше, чем в предшествующем году.