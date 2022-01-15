Московский театр мюзикла устроил концерт в честь 80-летия со дня рождения Миронова

Москва, 15 января. Московский театр мюзикла провел концерт, приуроченный к 80-летию со дня рождения советского актера Андрея Миронова. На мероприятии выступила вдова артиста — актриса Лариса Голубкина.

Последняя жена Миронова исполнила романсы, которые когда-то пела по просьбе мужа, передает ТАСС. Воспоминаниями о покойном актере поделились его друзья и коллеги, в том числе Вера Васильева и Александр Ширвиндт. Последний отметил, что слава ушедшего артиста с годами не уменьшилась.

«Много замечательных людей уходит, но потом определенные люди «выпукляются», а другие уходят в забвение», — заявил Ширвиндт.

Ведущим вечера выступил худрук Театра мюзикла Михаил Швыдкой. Он назвал концерт в честь 80-летия Миронова очень личным, поскольку хотел отдать дань памяти человеку, к которому он «опоздал».

Ранее в Сети опубликовали театральную байку с участием Миронова и Ширвиндта. Она связана с попытками последнего разыграть ныне покойного коллегу.