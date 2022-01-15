Жители Серпухова спасли галчонка с травмированным крылом

Москва, 15 января. Прохожие нашли на проезжей части в городе Серпухов галчонка, у которого было травмировано крыло. Неравнодушные горожане помогли попавшему в беду птенцу.

«Из-за больших снежных навалов по краям дороги птица не могла выбраться на безопасное место», — поделились очевидцы в социальных сетях.

Прохожие помогли малышу перебраться в более безопасное место, чтобы его не сбила машина. Однако сразу было принято решение отнести птенца в один из подъездов многоквартирного дома, чтобы он там погрелся и немного пришел в себя.

Местные жители незамедлительно рассказали о случившемся в Сети и попросили помощи. Галчонку нашли временный дом и в ближайшее время его заберут специалисты из приюта для птиц.

Не так давно в Новгороде супружеская пара спасла краснокнижную птицу — чернозобую гагару. Они взяли ее на передержку и вскоре выпустили на волю.