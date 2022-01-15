Мэр Москвы Собянин вручил журналистам премии ко Дню российской печати

Москва, 15 января. Московский мэр Сергей Собянин вручил премии города в области журналистики. Торжественную церемонию приурочили ко Дню российской печати.

Представители СМИ в Белом зале столичной мэрии обычно находятся по другую сторону софитов, однако именно они 13 января стали главными героями мероприятия. Награды лучшим журналистам Москвы вручил Собянин. Премии присуждаются каждый год указом главы города по предложению Союза журналистов Москвы на основании решения-рекомендации экспертного совета.

Всего в перечне значились 15 человек, в том числе редактор отдела «Московская власть» редакции газеты «Вечерняя Москва» Юлия Тарапата. Представитель СМИ получила награду от Собянина за журналистские материалы о жизни столицы и горожан в период действия режима повышенной готовности на фоне распространения COVID-19, сообщает «Вечерняя Москва».

День российской печати считается профессиональным праздником журналистов. Памятная дата уходит корнями в XVIII век, когда был напечатан первый номер русскоязычной газеты «Ведомости» по указу Петра Великого.