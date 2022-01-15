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Сход пешеходного моста частично обрушился на станции Москва-Товарная

Происшествия
Сход пешеходного моста частично обрушился на станции Москва-Товарная
mzd.rzd.ru  /  Пресс-служба МЖД РФ

Москва, 15 января. Пресс-служба МЖД сообщила о частичном обрушении схода пешеходного моста через железную дорогу на станции Москва-Товарная-Курская.

Инцидент произошел в 21:39 пятницы на станции Курского направления Московской железной дороги (МЖД). По предварительным данным, никто в результате обрушения схода моста не пострадал.

Выход в город на улицу Шоссе Энтузиастов временно ограничен в связи с инцидентом. Проход на улицу Международная работает в штатном режиме.

МЖД отмечает, что на место оперативно отправлена аварийная бригада. Ситуация на движение поездов не повлияла. Для расследования происшествий была создана комиссия, которая установит причины произошедшего.

Очевидец снял на камеру момент обрушения пешеходного моста в Белоруссии. На проезжую часть рухнул фрагмент пешеходной зоны длиной около 10 метров.

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мжд пешеходный мост москва-товарная
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