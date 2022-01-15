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Гидрометцентр предупредил москвичей о порывистом ветре и метели в субботу

Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о порывистом ветре и метели в субботу
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 15 января. Порывистый ветер, снегопад и метель ожидаются в Москве и области в субботу, сообщает Гидрометцентр России.

Столбики термометров днем в столице покажут минус три градуса. Ночью синоптики ожидают похолодания до шести градусов мороза. В Подмосковье днем будет до пяти градусов ниже нуля. В ночь на 16 января температура воздуха опустится до восьми градусов мороза.

В регионе ожидается северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 18 метров в секунду. Из-за порывистого ветра в столице до 17:00 субботы будет действовать желтый уровень погодной опасности, предупреждают синоптики.

Ранее синоптики зафиксировали в столице необычайно низкий показатель атмосферного давления, побивший рекорд 74-летней давности. Столбики термометров показали меньше 720 миллиметров.

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