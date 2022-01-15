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Ледяные скульптуры героев Disney установили в парке Горького в Москве

Общество
Ледяные скульптуры героев Disney установили в парке Горького в Москве
Prt Scr youtube.com

Москва, 15 января. Фигуры изо льда героев известных диснеевских мультфильмов появились в парке Горького на Пушкинской набережной в столице. Они стали частью фестиваля «Снег и лед в Москве», сообщили в пресс-службе «Disney Россия».

Скульптуры были возведены в честь юбилея российского канала Disney. Ему исполнилось десять лет 31 декабря 2021 года.

«Канал Disney приглашает москвичей и гостей столицы в парк Горького на выставку ледяных скульптур героев мультфильмов, которые имели наибольшей успех у зрителей за десть лет эфирного вещания телеканала в России», — сказано в сообщении.

Гости парка могут увидеть скульптуры персонажей «Холодного сердца», «Моаны», а также мультсериалов «Гравити Фолз», «София Прекрасная». Разумеется, не обошли стороной и главный символ Disney — Микки Мауса. Композиции были выполнены скульпторами из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Тюмени, Ижевска и Минска.

Ранее стало известно, что компания Disney планирует выдвигать кинококомикс «Шан-Чи и легенда десяти колец» на премию «Оскар».

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