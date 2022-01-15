Два жителя Подмосковья погибли при пожаре в квартире в Воскресенске

Москва, 15 января. Возгорание произошло в одной из квартир подмосковного Воскресенска.

В доме на улице Менделеева произошел пожар 15 января поздно ночью. В результате произошедшего погибли два человека. Сейчас устанавливаются личности жертв и причины пожара. Об этом сообщили в МЧС.

Ранее серьезный пожар произошел на молокозаводе в Ростовской области. В Родионово-Несветайской слободе Ростовской области 14 января утром произошел крупный пожар. Загорелась кровля производственного здания на территории молокозавода. На момент прибытия пожарных, помещение уже горело внутри. По оперативным данным площадь пожара составляет 100 кв. метров.