МЧС предупредило жителей Подмосковья об усилении ветра

Москва, 15 января. Жителей Московской области предупредили о сильном ветре с порывами 15-20 метров в секунду до 10 утра в субботу.

Всю ночь в Москве с 14 на 15 января в Подмосковье будет наблюдаться сильный ветер. Об этом говорится в сообщении подмосковного главка МЧС.

«В период с 23 часов 30 минут 14 января до 10 часов 15 января, в Московской области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Сотрудники МЧС советуют убрать вещи со двора и балконов в дом. Автомобили лучше перегнать в гараж или поставить подальше от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам следует обходить дома с неустойчивой кровлей и сооружений повышенного риска.

Ранее ураганный ветер свалил главную городскую елку в Ростове-на-Дону. На Старый Новый год в донской столице разбушевался ураган. Поваленные деревья, сорванные светофоры и рекламные щиты — это далеко не весь ущерб, который причинил ветер. Местные жители публикуют в социальных сетях видео и фото городской елки, склонившейся под воздействием стихии.