Медики госпитализировали Василия Уткина в московский кардиоцентр

Москва, 14 января. Популярный футбольный журналист Василий Уткин оказался в больнице. Медики доставили бывшего комментатора в один из московских кардиоцентров. Соответствующей информацией поделился источник в здравоохранении Москвы.

Собеседник «КП» заявил, что бывший комментатор самостоятельно обратился за помощью к медикам. Причина этого заключалась в проблемах с сердцем. По результатам осмотра врачи решили положить журналиста в клинику.

В апреле 2019 года неизвестный совершил нападение на Уткина. Тогда бывший комментатор сообщил, что злоумышленник в куртке с капюшоном брызнул ему в лицо слезоточивый газ, когда журналист покидал здание после тренировки московской любительской команды «Эгриси». Однако Уткин не стал обращаться к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее Уткин заразился коронавирусом. По словам бывшего комментатора, болезнь протекала в бессимптомной форме.