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Мороз, снег и гололедица ожидаются в Москве на Крещение

Общество
Мороз, снег и гололедица ожидаются в Москве на Крещение
pixabay.com

Москва, 14 января. Жителей Москвы в ближайшие дни и на Крещение ожидает наступление морозов, выпадение снега и образование гололедицы.

Постепенное похолодание начнется в субботу. В ночь на 15 января температура воздуха снизится до −4 градусов, из-за чего на дорогах может сформироваться гололедица. Днем уличные термометры покажут около −2...−4 градусов.

Но уже в воскресенье станет ощутимо прохладнее — прогнозируются морозы до −7 градусов. При этом возможен небольшой снег, говорится на сайте мэра Москвы.

Подобные погодные условия сохранятся и на следующей неделе. В понедельник и вторник температурные значения будут держаться в пределах −1...−6 градусов, но на Крещение сильно похолодает — до −7...−12 градусов.

Ранее синоптики зафиксировали в столице необычайно низкий показатель атмосферного давления, побивший рекорд 74-летней давности. Столбики термометров показали меньше 720 миллиметров.

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