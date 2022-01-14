Метель и мокрый снег накроют Москву 14 января

Москва, 14 января. Мокрый снег, метель и снежные заносы придут в московский регион 14 января. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается от -1 до +1 градуса. Ночью будет до -3 градусов. Как сообщил Гидрометцентр, в пятницу в некоторых районах пойдет сильный снег, который будет сопровождаться метелью. Также москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах.

Порывы северо-западного ветра местами будут достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление в регионе упадет до 720 мм ртутного столба.

В начале года на Москву обрушился циклон «Аннет». Жителей и гостей столицы призывали к осторожности при выходе на улицу и выезде на дорогу.