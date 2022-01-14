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Прокуратура проверит инцидент со смертельным падением лифта в отеле в Москве
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Прокуратура проверит инцидент со смертельным падением лифта в отеле в Москве

  /   Обновлено: 14 января 2022 02:35
Общество
Прокуратура проверит инцидент со смертельным падением лифта в отеле в Москве
Прокуратура Москвы

Москва, 14 января. Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с обнаружением тел двух мужчин в «Президент-отеле» на улице Большая Якиманка.

По предварительной информации, рабочие погибли при проведении ремонта лифтового оборудования. Они оказались внутри лифтовой кабины, которая сорвалась во время работ.

На месте происшествия координирует работу правоохранительных органов исполняющий обязанности Замоскворецкого межрайонного прокурора Елена Маликова. В ходе проверки прокуроры выяснят, каким образом произошла трагедия, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии поводов примут меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что двое рабочих погибли в лифте отеля. На место оперативно выехали экстренные службы и скорая помощь, кабину вскрыли.

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