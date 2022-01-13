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ФАН публикует видео с места падения лифта в шахту отеля в Москве

  /   Обновлено: 13 января 2022 22:30
Происшествия
ФАН публикует видео с места падения лифта в шахту отеля в Москве
Прокуратура Москвы

Москва, 13 января. Федеральное агентство новостей получило в распоряжение видео с работой экстренных служб возле «Президент-Отеля» в Москве, где в шахту упал лифт.

Согласно ролику, к месту инцидента подъехали три пожарные машины. Один из автомобилей оборудован лестницей.

По информации РИА Новости, лифт упал с высоты седьмого этажа. Погибли двое рабочих, которые его ремонтировали. Один рабочий погиб в лифте, второй же оказался зажат между кабиной и стеной.

Ранее сообщалось, что после обрушения лифта в гостинице погибли два человека. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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москва лифт президент-отель
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