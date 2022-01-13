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Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за мощного снегопада

Общество
Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за мощного снегопада
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 13 января. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, который обрушился на российскую столицу.

Согласно прогнозам синоптиков, снег будет идти до вечера пятницы, а его прирост может составить до десяти сантиметров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов», — подчеркнул он.

По словам Бирюкова, особое внимание коммунальщики уделят очистке пешеходных зон, тротуаров и подходов к станциям метро и МЦК. А для помощи водителям на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

Около четверти от месячной нормы осадков обрушится на Москву в ближайшие сутки. Об этом предупредил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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