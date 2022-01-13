Циклон «Эльза» обрушит в Москве атмосферное давление ниже «барического плинтуса»

Москва, 13 января. Атмосферное давление в Москве обрушится ниже «барического плинтуса» из-за прихода циклона «Эльза». Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погодные условия на территории Центральной России в ближайшие сутки могут ухудшиться. По словам синоптика, столицу ожидает аномально высокий температурный фон, порывистый ветер и обильные осадки до 20-25% от месячной нормы.

«Кроме того, циклон «Эльза» обрушит фон атмосферного давления ниже барического «плинтуса»! К 14:00 показания барометров понизятся до небывалых для 14 января значений — 716 мм рт. ст.», — написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Таким образом, в пятницу в Москве может быть побит предыдущий рекорд для 14 января. Однако такая погодная аномалия может негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей, предупредил специалист.

Тишковец ранее назвал ночь с 12 на 13 января самой морозной с начала 2022 года. В этот период времени уличные термометры показывали 23,9 градуса мороза.