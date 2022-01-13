Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 20:27
20:26
Общество
Создатели постера к «Елкам-8» ответили дизайнеру Стигу Дирдалу на обвинения в плагиате
20:26
Армия
Четыре самолета Ил-76 с российскими миротворцами вернулись из Казахстана
20:24
Политика
Байден пошутил о дате пресс-конференции в беседе с журналистами
20:24
Происшествия
Обрушившийся с крыши дома лед повредил автомобили в Петроградском районе Петербурга
20:24
Экономика
Стоимость вторичного жилья может сократиться на российском рынке в 2022 году
20:23
Политика
Депутат ГД Толстой разъяснил значение своих слов о переходе к границам имперской России
20:22
Общество
Ученые Института мирового здоровья опровергли связь мобильников и развития рака мозга
20:22
Происшествия
Отсидевший за убийство мужчина отправил в нокаут посетителя пивного ларька в Ленобласти
20:22
Наука
Ученые Университета Центральной Флориды доказали эффективность масок против инфекций
20:21
Политика
Андрей Союстов: чтобы Киев выполнял «Минск», не следует поставлять ему «Джавелины»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Циклон «Эльза» обрушит в Москве атмосферное давление ниже «барического плинтуса»

Общество
Циклон «Эльза» обрушит в Москве атмосферное давление ниже «барического плинтуса»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 13 января. Атмосферное давление в Москве обрушится ниже «барического плинтуса» из-за прихода циклона «Эльза». Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погодные условия на территории Центральной России в ближайшие сутки могут ухудшиться. По словам синоптика, столицу ожидает аномально высокий температурный фон, порывистый ветер и обильные осадки до 20-25% от месячной нормы.

«Кроме того, циклон «Эльза» обрушит фон атмосферного давления ниже барического «плинтуса»! К 14:00 показания барометров понизятся до небывалых для 14 января значений — 716 мм рт. ст.», — написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Таким образом, в пятницу в Москве может быть побит предыдущий рекорд для 14 января. Однако такая погодная аномалия может негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей, предупредил специалист.

Тишковец ранее назвал ночь с 12 на 13 января самой морозной с начала 2022 года. В этот период времени уличные термометры показывали 23,9 градуса мороза.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Циклон «Эльза» обрушит в Москве атмосферное давление ниже «барического плинтуса»
погода москва тишковец атмосферное давление
Комментировать