Учитель Безрукова и Машкова Михаил Лобанов умер после продолжительной болезни

Москва, 13 января. Ушел из жизни один из ведущих педагогов Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Михаил Лобанов. Он был педагогом у актеров Сергея Безрукова, Владимира Машкова, Евгения Миронова. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 76 лет, передает ТАСС.

«Лобанов обладал навыком создавать актеров с нуля. Его персональной уникальной стратегией была школа первых курсов — важнейшая база, опора, основание актерского мастерства. Когда Лобанов ввиду болезни перестал работать в Школе, многие студенты открыто признавались, что что-то раз и навсегда упущено, какой-то необходимый кирпичик в структуре образования», — говорится в сообщении школы МХАТ.

Лобанов был режиссером массы дипломных спектаклей, а также преподавал в Колледже Олега Табакова.