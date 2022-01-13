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Синоптик Тишковец заявил, что на Москву за сутки обрушится четверть месячной нормы осадков

  /   Обновлено: 13 января 2022 17:27
Общество
Синоптик Тишковец заявил, что на Москву за сутки обрушится четверть месячной нормы осадков
pixabay.com

Москва, 13 января. Около четверти от месячной нормы осадков обрушится на Москву в ближайшие сутки. Об этом предупредил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что теплый атмосферный фронт, который накрыл столицу России мощным снегопадом, откроет путь атлантическому воздуху с высоким температурным фоном. В итоге столбики термометров в Москве резко повысятся, но из-за порывистого ветра и влажности образуется «балтийский синдром», когда ощущаемая температура отличается от реальной.

«Обложные осадки будут идти и в пятницу, причем уже в смешанной фазе в виде снега, мокрого снега и даже не исключено, что вперемешку с кратковременным дождем и моросью. Общее количество небесной влаги за предстоящие 24 часа — от 7 до 12 миллиметров, что составляет 20-25% месячной нормы», — добавил Тишковец РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян, живущих на юге страны, о приближении опасной погоды. Согласно прогнозу эксперта, в Краснодарском крае ожидаются снег, дождь и ветер до 20 метров в секунду.

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прогноз осадки тишковец
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