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Памятник Минину и Пожарскому в Москве демонтировали для реставрации

Общество
Памятник Минину и Пожарскому в Москве демонтировали для реставрации
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 13 января. Скульптурный комплекс, посвященный Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, демонтировали для проведения реставрационных работ.

Памятник, который установили еще в 1818 году на Красной площади в Москве, будет обновлен уже к ноябрю 2022 года. Работы по восстановлению монумента обойдутся в 55 миллионов рублей, передает Telegram-канал «Новости Москвы».

Отмечается, что с момента установления скульптурного комплекса его капитальный ремонт не проводился. Пять лет назад специалисты пришли к выводу, что памятник героям Второго народного ополчения 1612 года следует отреставрировать.

Ранее корреспонденты Федерального агентства новостей показали видео с места реставрации памятника Минину и Пожарскому. На нем возле монумента проводятся археологические раскопки, по завершении которых начнется постройка специального павильона для ремонтных действий.

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реставрация минин пожарский
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