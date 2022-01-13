Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве до 15 января

Москва, 13 января. Синоптики Гидрометцентра продлили «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, размещенной на официальном портале учреждения.

Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области будет действовать вплоть до утра 15 января. Отмечается, что ранее оно действовало до 23:00 13 января. Кроме того, было продлено действие предупреждения о ветре до 21:00 14 января.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в тексте сообщения Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, в российской столице ожидается сильный снегопад и увеличение скорости ветра до 18 метров в секунду. Кроме того, на городских улицах могут образоваться гололедица и снежные заносы.

Жителей южных регионов России ожидает похолодание. Как утверждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Краснодарском крае прогнозируется дождь, снег и ветер, а в республиках Северного Кавказа будет лавиноопасно.