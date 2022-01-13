Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 11:09
11:08
Происшествия
На Веденеева психиатр выстрелил в лицо хозяину напавшей на него собаки
11:08
Политика
Привыкайте к сильной России: военный эксперт Дандыкин указал на «британский синдром» Лондона
11:07
Шоу-бизнес
Вдова Задорнова вспомнила об отношениях с первой женой юмориста
11:02
Происшествия
В Петербурге при ДТП на ЗСД перевернулась цистерна с топливом
10:59
Армия
ВСУ подвергли минометному обстрелу два населенных пункта в ЛНР
10:58
Весь мир
ООН необходимо около 4 млрд долларов для оказания помощи народу Йемена
10:57
Политика
Можегов и Журавлев спрогнозировали, что будет, если президентом США станет Харрис
10:55
Экономика
Мишустин: давление на экономику России удалось снизить благодаря вакцинации
10:51
Политика
Экс-премьер Украины Яценюк: на переговорах Путин съест Зеленского на завтрак
10:51
Происшествия
Бастрыкин: серпуховский подрывник находился под влиянием деструктивных течений из-за рубежа
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Синоптик Тишковец назвал прошедшую ночь в Москве самой морозной в новом году

Общество
Синоптик Тишковец назвал прошедшую ночь в Москве самой морозной в новом году
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 13 января. Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала 2022 года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом наиболее низкие значения зафиксировали в Волоколамске. Столбики термометров показали 23,9 градуса мороза, отметил в беседе с РИА Новости Тишковец.

«По данным на 06:00 в Москве на ВДНХ было минус 19, а в Тушино минус 20,6. То есть прошедшая ночь в новом году стала пока что самой морозной», — сообщил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, предупредил, что днем в четверг, 13 января, в Москве начнется потепление. Столбики термометров покажут 5-10 градусов мороза.

При этом в Московской области за неделю выпало 30-35% от месячной нормы осадков. Однако 14 января в регион уже придет теплая погода, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в пятницу в Москве и Московской области сильно понизится давление. Такое явление называется «барическое днище», передает «Ридус».

Жителей Ленобласти, тем временем, предупредили о мощном снегопаде 13 и 14 января. Погода будет формироваться под влиянием циклона, сообщает газета «Петербургский дневник».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Синоптик Тишковец назвал прошедшую ночь в Москве самой морозной в новом году
москва ночь мороз
Комментировать