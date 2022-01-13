Синоптик Тишковец назвал прошедшую ночь в Москве самой морозной в новом году

Москва, 13 января. Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала 2022 года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом наиболее низкие значения зафиксировали в Волоколамске. Столбики термометров показали 23,9 градуса мороза, отметил в беседе с РИА Новости Тишковец.

«По данным на 06:00 в Москве на ВДНХ было минус 19, а в Тушино минус 20,6. То есть прошедшая ночь в новом году стала пока что самой морозной», — сообщил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, предупредил, что днем в четверг, 13 января, в Москве начнется потепление. Столбики термометров покажут 5-10 градусов мороза.

При этом в Московской области за неделю выпало 30-35% от месячной нормы осадков. Однако 14 января в регион уже придет теплая погода, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в пятницу в Москве и Московской области сильно понизится давление. Такое явление называется «барическое днище», передает «Ридус».

Жителей Ленобласти, тем временем, предупредили о мощном снегопаде 13 и 14 января. Погода будет формироваться под влиянием циклона, сообщает газета «Петербургский дневник».