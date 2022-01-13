Жители Москвы наблюдали утром 13 января редкое природное явление

Москва, 13 января. Жители российской столицы утром в четверг смогли наблюдать алмазную пыль в воздухе — мельчайшие кристаллы льда, которые сверкают подобно маленьким бриллиантам.

Такое явление в европейской мифологии еще называют «око погоды», «солнечный волк» и «петушиный глаз». Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В условиях аномального холода и высокой влажности начнется интенсивное вымораживание водяного пара и под утро в воздухе могут парить мельчайшие ледяные кристаллы, именуемые в метеорологии ледяными иглами или алмазной пылью, иногда — осадками ясного неба», — объяснил синоптик в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, такие мельчайшие кристаллы льда из-за своего сверкания могут привести к появлению нескольких редких оптических явлений. Это ложная луна или солнце, световые столбы и так далее.

Серьезные отклонения от климатической нормы произойдут только на территории Западной части Сибири 14 января. Об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.