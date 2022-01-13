Прокурор Попов: преступность в Москве снизилась на 2,1% по итогам 2021 года

Москва, 13 января. Число убийств, разбоев, грабежей и мошенничеств снизилось в Москве по итогам 2021 года. Всего за последние 12 месяцев в столице зарегистрировано чуть больше 140 тысяч преступлений.

Самую позитивную динамику продемонстрировал Восточный административный округ. Количество преступлений там в 2021 году снизилось на целых 14,7%, рассказал столичный прокурор Денис Попов в интервью «Вечерней Москвы», приуроченном Дню работника прокуратуры России. В среду ведомству исполнилось 300 лет.

«В Москве в 2021 году уровень преступности снизился на 2,1 процента. В столице зафиксировано меньше убийств, разбоев, грабежей и мошенничеств, чем в прошлом году», — отметил он.

Небольшой рост преступности наблюдался на северо-западе и севере Москвы. Сотрудники городской прокуратуры уже приступили к проведению профилактических и координационных мероприятий, направленных на борьбу с незаконными деяниями.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ранее поздравил своих коллег с 300-летием со дня образования ведомства. Он отметил высокие показатели надзорной деятельности, которые «оказали влияние на обеспечение законности, прав граждан, интересов общества и государства».