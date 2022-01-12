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Новые COVID-ограничения могут быть введены в Москве из-за омикрон-штамма

  /   Обновлено: 12 января 2022 22:33
Общество
Новые COVID-ограничения могут быть введены в Москве из-за омикрон-штамма
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 января. Московские власти рассматривают возможность введения новых эпидемиологических ограничений из-за распространения омикрон-штамма. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пока власти разрабатывают план действий. По словам Ефимова, Москва вводила ограничение вместе с другими регионами страны. Они продолжались кратковременно и помогли «практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые значения заболеваемости».

«Мы безусловно будем прибегать к новым ограничениям в случае, если такая необходимость возникнет, только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений. Здесь будем принимать оперативные решения, опираясь на количество госпитализаций и загрузку московской системы здравоохранения», — сказал заммэра в эфире телеканала «Россия-24».

Тем временем первый зараженный омикрон-штаммом был выявлен в Оренбургской области. Им стала жительница города Гай, которая недавно вернулась из Египта.

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москва ограничения коронавирус Владимир Ефимов омикрон
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